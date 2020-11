So haben Forscher das Nest der Riesen-Hornissen gefunden

Nach zahlreichen gescheiterten Versuchen ist es den Insektenforschern des Washington State Department of Agriculture (WSDA) nun gelungen, das erste Nest der Asiatischen Riesen-Hornisse in den USA erfolgreich zu tracken und zu beseitigen. An einer lebendigen Hornisse wurde ein Chip angebracht, der ihre Verfolgung zum Nest ermöglicht hat.

Die „Vespa Mandarinia“ ist die weltweit größte Hornisse und grundsätzlich in Teilen von Asien und Russland beheimatet, wurde seit 2019 jedoch immer wieder auch in Teilen von Nordamerika gesichtet. Die Insekten stellen eine große Gefahr für Honigbienen dar: In der sogenannten „Gemetzel-Phase“ werden die Bienen von den Hornissen geköpft, wie die futurezone berichtet hat.

Versteckte Nester

Um das zu verhindern, versuchen Forscher bereits seit geraumer Zeit, die Nester der Riesen-Hornissen ausfindig zu machen und zu vernichten. Die Aufgabe stellt sich jedoch als äußerst schwierig heraus, denn die Riesen-Hornissen bauen ihre Nester teilweise in Bäumen oder in unterirdischen Hohlräumen.