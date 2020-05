Deshalb ist der Stich der Riesen-Hornisse so schmerzvoll

Bienenzüchter besorgt

Für Menschen ohne Vorerkrankungen oder Allergien ist der Stich einer einzelnen Riesen-Hornisse also nicht lebensgefährlich, so Schmidt. In Japan, wo das Insekt heimisch ist, würden so jährlich 30 bis 50 Personen aufgrund einer allergischen Reaktion sterben. Bevor sie zustechen, fliegen die Riesen-Hornisse hin und her und bewegen ihre Mandibeln (Mundwerkzeuge) bedrohlich.

In Europa und den USA sorgen sich nun Bienenzüchter vor allem um heimische Bienenstöcke. Denn die Riesen-Hornissen ernähren sich unter anderem von diesen Bienen und attackieren die Bienenstöcke. Bisher wurden aber nur wenige Exemplare des Insekts außerhalb Asiens gesichtet.

Wie asiatische Honigbienen angreifende Riesen-Hornissen "kochen", um sie abzuwehren, könnt ihr hier sehen.