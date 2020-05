So "kochen" Bienen Riesen-Hornissen

In den vergangenen Wochen sorgen Sichtungen von Asiatischen Riesen-Hornissen für Aufsehen. Auch in Europa gab es mindestens einen Vorfall. So starb ein Mann in Spanien vor einigen Tagen an einem Stich des Insekts. Der Grund dafür dürfte aber eine Allergie oder anderweitige Vorerkrankung gewesen sein, vermutet ein spanischer Biologe.

Die Tiere, die in etwa fünfmal so groß wie Westliche Honigbienen sind, sind eigentlich nur in Teilen Japans, Russlands, Korea und einigen anderen asiatischen Ländern heimisch.

Besonders Bienenzüchter machen sich Sorgen, dass sich die Art in weiteren Teilen der Welt verbreiten könnte. Grund dafür ist, dass sich die Hornissen unter anderem von Honigbienen ernähren. Dabei attackieren sie Bienenstöcke und verfüttern sowohl tote Bienen als auch deren gesammelten Nektar an den Nachwuchs. Sie rotten im schlimmsten Fall ein ganzes Bienenvolk aus.