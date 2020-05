Simpsons sagten Corona-Pandemie und Riesen-Hornissen voraus

Seit mittlerweile über 30 Jahren werden die Simpsons ausgestrahlt und viele frühere Episoden sind mittlerweile von der Realität eingeholt worden.

In Folge 21 der vierten Staffel aus 1993 kamen sogar zwei Dinge vor, die die Welt 2020 beschäftigen: Eine Pandemie und Riesen-Hornissen. Bei den Details - etwa der Verbreitung des Virus - gibt es zwar Abweichungen, einige Ähnlichkeiten sind aber dennoch bemerkenswert, wie auch CNET anmerkt.

“Marge wird verhaftet”

In der Folge mit dem Titel “Marge wird verhaftet” (Original: "Marge in Chains") bestellt sich Homer aufgrund einer Teleshopping-Sendung einen Entsafter per Telefon. Beim Verpacken des Geräts in Japan niest ein kranker Mitarbeiter in die Schachtel. Die Viren springen beim Auspacken anschließend auf Homer über.

Er ist nicht der einzige Bewohner von Springfield, dem es so ergeht, auch Direktor Skinner sowie Patty und Selma stecken sich so mit einem mysteriösen Virus an, das in der Serie als “Osaka Flu” bezeichnet wird.