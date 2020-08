Komplettes Genom von Riesen-Hornisse veröffentlicht

Forscher des Agricultural Research Service (ARS) haben das erste komplette Genom der Asiatischen Riesen-Hornisse veröffentlicht. Das Insekt gilt als größte Wespe der Welt - eine Königin kann bis zu 5,5 Zentimeter lang werden.

Ihren Ursprung finden die Riesen-Hornissen in einem Areal von Nordindien bis in den Osten Asiens. Unlängst wurden sie aber auch im US-Bundesstaat Washington und auf der kanadischen Vancouver Island sowie in Langley entdeckt. Für die nordamerikanische Landwirtschaft stellen sie phys.org zufolge eine Bedrohung dar: insbesondere Bienenzüchter sind um ihre Honigbienenkolonien besorgt, weil sie von den Hornissen vor allem im Spätsommer und Frühherbst attackiert werden können.