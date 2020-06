YouTuber lässt sich von Riesenhornisse stechen

Die Asiatische Riesenhornisse sorgte in den vergangen Wochen für Schlagzeilen, weil sie in Nordamerika und auch Europa auftauchte, wo sie nicht heimisch ist. Die Tiere, die in etwa fünfmal so groß wie Westliche Honigbienen sind, kommen eigentlich nur in Teilen Japans, Russlands, Korea und einigen anderen asiatischen Ländern vor.

Ein Stich des Insekts ist äußerst schmerzvoll und wurde bereits als wie von einer „glühend heißen Nadel“ beschrieben. Der YouTuber Nathaniel "Coyote" Peterson hatte dennoch Lust, es selbst auszuprobieren.