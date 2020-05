So hat man sich 1948 die Autos der Zukunft vorgestellt

Unterwegs auf einem stillgelegten Testgelände für Raketen

Ein YouTuber besichtigt in einem ausführlichen Videoclip eine stillgelegte Testbasis für Raketen. Die Tekoi Test Range im abgelegenen Skull Valley im nördlichen Teil des US-Bundesstaates Utah wurde in der Zeit während des Kalten Krieges in Betrieb genommen und war bis in die 1980er aktiv.