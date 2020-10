Suche nach Nest: Wissenschaftler tracken Riesen-Hornissen

Auf einem anderen Foto ist der Angriff einer Hornisse auf ein Wespennest zu sehen. Grundsätzlich könne die Riesen-Hornisse laut CBS News aber nicht nur ganze Bienenstöcke zerstören, sondern auch dem Menschen schmerzvolle Stiche zufügen. Das Gift, das bei einem Stich übertragen wird, enthält Acetylcholin und Histamine. Sie lösen den starken Schmerz und die Schwellung aus, wie die futurezone berichtet hat. Bei manchen Menschen enden die Stiche auch tödlich.

30 Fallen

Das Insekt wurde in China, Japan, Thailand, Südkorea und Vietnam beobachtet. In Nordamerika ist sie nur in Washington und in der kanadischen Provinz British Columbia auffindbar. Wie sie immigriert sind, ist noch unbekannt. Das Department hat nun jedenfalls 30 Fallen aufgestellt, als Ködermittel dienen Orangensaft und Reiswein. Ziel ist, eine weitere lebende Hornisse zu fangen und sie mit dem Chip auszustatten.