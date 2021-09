Komplette Simulation des Universums steht zum Download bereit

2,1 Millionen Partikeln

In Uchuu werden 2,1 Billionen Partikeln in einem würfelförmigen Raum mit einer Kantenlänge von 9,63 Milliarden Lichtjahren simuliert. Dort sind Nachbildungen von bis hinunter zu den kleinsten Galaxien zu finden. Planeten oder individuelle Sterne werden in Uchuu nicht dargestellt.