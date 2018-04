Vivihouse entwickelt nachhaltige Holzhäuser der Zukunft

Wer ein Vivihouse bauen will, braucht Zeit. Das Konzept ist darauf ausgelegt, dass die späteren Bewohner selber viele Arbeiten übernehmen können. Das senkt die Kosten. “Die Eigenleistung kann bis zu 30 Prozent der Bauwerkskosten, das sind Material und Arbeit, ausmachen. Wir kommen in Berechnungen auf einen Preis von 1500 Euro pro Quadratmeter Nutzfläche, von dem die 30 Prozent Eigenleistung noch abgezogen werden. Das ist aber nur ein Richtwert, den wir noch zu unterbieten versuchen”, sagt Kichler. Die ersten Fassadenmodule haben die Mitarbeiter Anfang April mit Studierenden der TU Wien zusammengebaut. Im Herbst soll in Linz ein erstes kleines Prototypengebäude aufgebaut werden. Da sich ein Vivihouse leicht abbauen und anderswo wiederaufrichten lässt, wird das Testhaus auch bei weiteren Stationen in Innsbruck und Graz jeweils in etwas größerer Form aufgestellt.



Mitte 2019 sollen laut Plan die ersten 50 Module fertiggestellt sein, mit denen dann in Wien ein fünfstöckiges Demonstrationsgebäude errichtet wird. Der genaue Ort wird derzeit noch festgelegt. 2022 ist dann eine Präsentation bei der Internationalen Bauausstellung in Wien vorgesehen. Einfamilienhäuser wären mit der Technik auch realisierbar, laufen der Grundidee des Projekts aber in vielen Fällen entgegen: “Auf der grünen Wiese zu bauen ist prinzipiell nicht nachhaltig. Aber unser System ist so flexibel, dass ein sechsstöckiges Haus in der Stadt nach 30 Jahren, wenn die Bewohner nicht mehr urban leben wollen, auch in Einzelteile zerlegt werden kann, die dann vielleicht in Dorfstrukturen, die ja auch verdichtet werden, integriert werden können”, sagt Kichler.