Volvo bringt 100 selbstfahrende Autos auf Schwedens Straßen

Die Autos werden aber nicht komplett die Kontrolle übernehmen und selbstständig von der Haustür bis zum Arbeitsplatz fahren. In der von Fußgängern stark frequentierten Innenstadt muss der Fahrer selbst das Steuer ergreifen. Zudem muss der Fahrer immer in der Lage sein, die Kontrolle des Fahrzeugs zu übernehmen. Schläft er ein oder verliert das Bewusstsein, fährt das Auto auf den Pannenstreifen oder bleibt in der Spur stehen, falls es nicht anders möglich ist. Das Lesen einer Zeitung oder Spielen am Tablet soll auf den Straßen, die das selbstständige Fahren unterstützen, problemlos möglich sein.

Für die Navigation werden die selbstfahrenden Autos Radar-ähnliche Technologie, Kameras und GPS nutzen. Aktuelle Kartendaten werden per mobiler Datenverbindung zum Auto übertragen. Die Autos werden auch selbstständig ein- und ausparken können. Im Pilotprojekt wird es auf bestimmten Parkplätzen möglich sein, bei der Einfahrt das Auto zu verlassen und es mittels App auf Parkplatzsuche zu schicken. Kehrt man zurück, kann es ebenfalls per Smartphone-App automatisch ausparken und zur Ausfahrt des Parkplatzes fahren.