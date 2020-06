"War schön": Deutscher Raumfahrer Gerst verlässt ISS

Zum Abschied von den drei verbleibenden Crew-Mitgliedern war ein Essen geplant, wie ein Sprecher des Flugleitzentrums bei Moskau der Agentur Interfax mitteilte.

Danach sollten Gerst und der Russe Maxim Surajew sowie der Amerikaner Reid Wiseman in die Sojus-Kapsel klettern, um den Start vorzubereiten. Er nutze die verbleibende Zeit für letzte Blicke auf die Erde, meinte Wiseman. „Und ich schlage in der Schwerelosigkeit so viele Saltos wie möglich“, schrieb er bei Twitter.