Was hinter dem NASA-Programm "OMG" steckt

In Grönland beginnt der Sommer mittlerweile früher und dauert länger. Die Eisdecke schmilzt sechs Mal so schnell wie in den 1980er Jahren. In den vergangenen Wochen sind an nur einen einzigen Tag elf Milliarden Tonnen Eis geschmolzen.

Für die Umwelt und die Einwohner in Grönland hat das dramatische Auswirkungen. Hoch im Norden werden plötzlich Fische aus wärmeren Gewässern gefangen und und die Bewohner berichten von häufiger auftretenden Extremwetterlagen.

Mit einem speziellen Projekt, versucht die NASA herauszufinden, warum die Gletscher und die Eisdecke derart schnell schmelzen und welche Auswirkungen dies auf das globale Klima sowie auf die Meere hat.