Weltgrößte Konferenz für Industrielle Elektronik in Wien

Der Fachverband IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) veranstaltet bereits zum 39. Mal die IECON, die weltweit wichtigste Konferenz für Elektrotechnik. Dieses Jahr wurde Wien als Veranstaltungsort auserkoren. Die Veranstaltung findet vom 11. bis zum 14. November im Austria Center statt. 1.500 Forscher und Vertreter der Industrie sind vor Ort, um sich zum diesjährigen Schwerpunktthema "Energiesysteme der Zukunft" auszutauschen. "Wir haben die größte IECON aller Zeiten. Die Besucherzahl ist fast doppelt so hoch wie vergangenes Jahr in Motreal", sagt Konferenz-Organisator Peter Palensky vom Austrian Institute of Technology (AIT) im Rahmen der Eröffnungspressekonferenz. Auf der IECON sollen sich Wissenschaftler aus verschiedensten Disziplinen austauschen. "Die großen Herausforderungen, die wir in den kommenden 20 bis 50 Jahren auf dem Weg zu intelligenten Stromnetzen, sogenannten Smart Grids, bewältigen müssen, könnnen nur intersisziplinär angegangen werden. Hier soll die Konferenz ansetzen", so Palensky weiter.

Auch die gute Position Österreichs im Bereich Industrie-Elektronik soll auf der Konferenz hervorgehoben werden. "Eine Konferenz wie diese hebt das vorhandene Potenzial", so Sabine Seidler, Rektorin der TU Wien. Um sich einen entsprechenden Wettbewerbsvortteil erarbeiten zu können, müssen Forschung, Industrie und Infrastruktur-Betreiber zusammenarbeiten. "In der Forschung müssen Exzellenz und die Schaffung kritischer Massen angestrebt werden, die Industrie muss die Ergebnisse umwandeln", sagt Brigitte Bach vom AIT. In Österreich funktioniere die Zusammenarbeit gut, was vor allem an den Modellregionen zu sehen sei, wo Projekte im kleinen Maßstab bereits in die Tat umgesetzt werden können.