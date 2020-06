Weltraumforscher Baumjohann ist Wissenschaftler des Jahres

Der aus Deutschland stammende Physiker und Geophysiker übernahm 2001 als Nachfolger des österreichischen "Weltraum-Papsts" Willibald Riedler die Leitung der Abteilung für experimentelle Weltraumphysik am IWF. 2004 wurde er schließlich zum Chef des gesamten Akademie-Instituts bestellt. Er war und ist an einer Vielzahl von internationalen Weltraum-Missionen beteiligt und in der Analyse und Interpretation dieser Beobachtungen tätig.

Die Auszeichnung "Wissenschafter des Jahres" ist mit einer Einladung des Office of Science and Technology (OST) an der österreichischen Botschaft in Washington zu einem Vortrag in der US-Hauptstadt und - heuer erstmals - dem Besuch als Ehrengast beim Wiener Ball der Wissenschaften am 31. Jänner 2015 verbunden. In den vergangenen Jahren haben die Umwelthistorikerin Verena Winiwarter (2013), der Ökologe Georg Grabherr (2012), die Archäologin Sabine Ladstätter (2011), der Verhaltensbiologe Kurt Kotrschal (2010) und der Innsbrucker Experimentalphysiker Rudolf Grimm (2009) die seit 1995 vergebene Ehrung erhalten.