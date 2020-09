Weltraumkamera schießt größtes Foto der Welt

Bei Handykameras zählen die von manchen Herstellern versprochenen 108 Megapixel zu den extremen Ausreißern am oberen Ende des Spektrums. Den Entwicklern der geplanten größten Kamera der Welt werden solche Zahlen höchstens ein müdes Lächeln entlocken. Ein Forscherteam des SLAC Labors im kalifornischen Stanford baut nämlich gerade eine Kamera zusammen, die Bilder mit einer Auflösung von 3200 Megapixel schießen wird. Erste Probeschnappschüsse wurden damit bereits gemacht.

Überdimensionale Sternenkamera

Die Kamera wird Teil des Vera C. Rubin Obervatory in Chile und soll ab 2021 alle drei Tage eine Panorama-Komplettaufnahme des südlichen Sternenhimmels machen - für die nächsten zehn Jahre. Bis dahin darf die Kamera bzw. das Linsensystem profane Dinge wie einen Blumenkohl in 3,2 Milliarden Pixel Auflösung fotografieren. Die Bilder dieser Testserie sind die größten digitalen Einzelaufnahmen, die jemals von einem Kamerasystem gemacht wurden.