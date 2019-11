Wie das Ziel von null Verkehrstoten erreicht werden soll

Hinsichtlich der Geschwindigkeitsregelung wird die sogenannte Tempobremse ab 2022 Pflicht. Laut EU-Kommission müssen rund 30 High-Tech-Fahrhilfen in Neuwägen installiert werden. Das ISA-System (Intelligent Speed Adaption) setzt ein, wenn es anhand von digitalen Straßenkarten oder einer Verkehrszeichenerkennung eine Geschwindigkeitsübertretung erkennt. Reagiert der Fahrer nicht auf die Warnung, verringert das Fahrzeug selbstständig die Geschwindigkeit.

System gegen Ablenkung

Technologien gegen Ablenkung gibt es hingegen kaum. Stottan ist auch Vorsitzender der ARGE für Bediensicherheit und Ablenkung von Fahrzeugen bei Austrian Standards: „Wir haben erstmals eine Norm geschaffen, mit der wir technologische Ablenkungen erheben können, also ob eine Funktion sicher oder unsicher ist.“ In dieser Norm werden Technologien bewertet, ob sie freigegeben werden dürfen oder aufgrund eines zu hohen Ablenkungsrisikos nicht. Ab 2020 will Volvo beispielsweise aber auch Kamera- und Sensorsysteme gegen Ablenkungen anbieten. Diese beobachten den Zustand des Fahrers. Reagiert er auf Warnsignale nicht und droht ein schwerwiegender Unfall, greifen die FAS durch Geschwindigkeitsminderung oder notfalls Abbremsen ein.

Audi hingegen bietet ein Sprachsystem an, das Nachrichten vorliest, um Ablenkungen zu vermeiden. Im Bereich des Sekundenschlafs – ebenfalls eine der häufigsten Unfallursachen – haben Forscher der Universität Spokane, USA unlängst einen Sensor entwickelt, der die Position des Lenkrads misst. So kann anhand der Lenkradbewegungen auf die Müdigkeit des Fahrers geschlossen werden. Scheint er müde, wird er akustisch alarmiert.

Externe Störfaktoren

Doch FAS, die mit Sensorik zusammenhängen, sind von Umweltbedingungen abhängig: „Ist eine Kamera verschmutzt oder mit Schnee bedeckt, dann sieht sie nichts. Radar funktioniert dann auch nur eingeschränkt. Am sichersten ist meiner Meinung nach Vernetzung, etwa wenn 5G flächendeckend vorhanden ist“, sagt Stottan. Sind dann Handys und Fahrzeuge bei allen Verkehrsteilnehmern miteinander verknüpft, können Unfälle einfach vermieden werden. „Das funktioniert, das ist das Schöne dran. Aus meiner Sicht ist das die sicherste Variante“, sagt der Experte.

Schwierig würde es nur bei Tieren und jenen Menschen sein, die kein Handy haben und nicht vernetzt sind. Aber auch Störsender und das Risiko gehackt zu werden, können mit Funksystemen einhergehen. Externe Umweltfaktoren haben darauf aber keinen Einfluss. Thomas Zemen teilt diese Vision. Ihm zufolge kann die Verkehrssicherheit künftig nur durch aktive Sicherheitssysteme per Funkwellen verbessert werden. „Diese tauschen die aktuelle Fahrzeugkoordinate über Funk mit den umliegenden Fahrzeugen aus. So kann man Kollisionen vorhersagen und den Fahrer etwa an Kreuzungen oder beim Überholen warnen.“