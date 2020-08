Wie die Meeresvermüllung ins Wasser fällt

29 Millionen Tonnen. So viel Plastikmüll könnte sich in 20 Jahren im Meer ansammeln, werden keine Eingriffe in die aktuelle Kunststoffpolitik, -wirtschaft und -infrastruktur vorgenommen. Das wäre ein Anstieg von 18 Millionen Tonnen im Vergleich zum derzeitigen Stand, wie ein internationales Forscherteam rund um Martin Stuchtey von der Uni Innsbruck ermittelt hat. Gemeinsam mit der Non-Profit-Organisation Pew und der Umweltberatung SYSTEMIQ haben die Experten ein neuartiges wirtschaftswissenschaftliches Modell entwickelt, das den Eingriff in die Natur und die Kunststoffmenge weltweit quantifiziert.

Untersucht wurden 6 Szenarien zur Senkung des Plastikmülls der Meere, beginnend bei keiner Veränderung des Status quo über einzelne Fortschritte bis hin zu einer kompletten Umgestaltung. Den Berechnungen zufolge könnten sofortige, global koordinierte Maßnahmen die Verschmutzung bis 2040 grundsätzlich um fast 80 Prozent senken. Konkret bedeutet das etwa eine Reduzierung der Kunststoffproduktion und Plastikersatz durch Alternativen wie Papier und kompostierbare Materialien, etwa Stärke. Auch die Ausweitung der Abfallsammlung in Ländern mit mittlerem und niedrigem Einkommen könnte viel bewirken. Schließlich müsste das Recycling gesteigert und Exporte von Plastikabfällen verringert werden.

Weiterverarbeitung

Davon sind wir aber noch weit entfernt: Trotz erheblicher Anstrengungen würden 2040 immer noch über 5 Millionen Tonnen Plastik im Jahr in die Ozeane gelangen. „Die vollständige Beseitigung der Meeresverschmutzung durch Plastik würde eine drastische Steigerung von Innovation und Investitionen, mit bedeutenden technologischen Fortschritten, neuen Geschäftsmodellen und einem stärkeren Fokus auf Forschung und Entwicklung erfordern“, sagt Forscher Martin Stuchtey.

Die gibt es zum Glück schon, wenn auch noch vereinzelt. Unter anderem entwickelt das junge niederösterreichische Start-up Doing Circular Maschinen primär für Entwicklungsländer, mit denen Kunststoff recycelt und zu neuen Produkten weiterverarbeitet werden kann. „Müll ist leider überall. Doch anstatt verbrannt zu werden oder ins Meer zu gelangen, wird er von uns wieder in den Kreislauf eingeführt“ sagt Raphaela Egger von Doing Circular. Er wird gesammelt, sortiert, gewaschen und getrocknet. „Danach kommt er in die erste Maschine, ein manueller oder Motor-Granulator“, sagt sie. Das Granulat wird in Folge in einer Spritzgießmaschine erhitzt und in eine neue Form gepresst.