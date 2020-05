Wie man möglichst viele Arten vor dem Aussterben rettet

Einige Artenschützer diskutierten die Qual der Wahl seit kurzem als Triage. Dieser medizinische Begriff, der ursprünglich aus der Militärmedizin des ersten Weltkriegs stammt, bedeutet: Abwägen, welche Verwundeten Hilfe am nötigsten brauchen und davon auch am ehesten profitieren. Somit bestimmt man letztlich, wen man sterben lässt.

Beim Artenschutz werde man ebenso verfahren müssen, erklärt Hugh Possingham , Ökologe an der University of Queensland in Australien. „Traditionell hat man immer in die Rettung von Arten, um die es ganz besonders schlimm steht, investiert. Doch das muss man sich gut überlegen.“ Solche Initiativen sind kostenintensiv, und letztlich bewahrt man meist nur eine kleine Population mit beschränkter genetischer Vielfalt und somit wenig Zukunft. Und außerdem: Ein kleines Grüppchen wird wohl kaum seine angestammte Rolle in einem Ökosystem erfüllen können. „Klüger wäre es in quantitativ mehr Arten, die nicht ganz so gefährdet sind, zu investieren. Langfristig rettet man mehr Tiere, und es kostet wesentlich weniger.“

Hugh Possingham entwickelte mit dem Project Prioritization Protocol (PPP) eine Berechnungsmethode, die folgende Kriterien berücksichtigt: Wie einzigartig ist eine Art? Was kostet ihre Rettung? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Schutzmaßnahmen erfolgreich sind? Und wie sehr ist die Art vom Aussterben bedroht?

All diese Faktoren werden von einem Computerprogramm abgewogen, und daraus ergibt sich, welche Arten in einem Habitat Priorität haben. Hugh Possingham hat sich mit seinem rationalen Ansatz nicht nur Freunde gemacht: „Ein paar Leute in der Artenschutzgemeinschaft glauben, wir machen das Aussterben akzeptabel, weil wir so schonungslos darüber reden. Aber Arten sterben ja ohnehin.“ Und dank seines Protokolls, so der Forscher, kann man für das gleiche Geld mehr Arten schützen.