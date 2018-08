Wie Tourismus das weltweit größte Teleskop stört

Das chinesische Radioteleskop FAST hat einen Spiegel mit einem Durchmesser von 520 Metern und ist damit jenes mit der größten Fläche der Welt. Der Spiegel ist so riesig, weil damit Radiowellen aus dem All gesammelt werden sollen. Denn bis diese bei der Erde ankommen, haben sie etwa eine Leistung von 0,0000000000000000000000001 Watt und sind damit, ohne entsprechend große Radioteleskope, kaum wahrnehmbar. Zum Vergleich: Ein Smartphone strahlt Radiowellen mit etwa ein Watt Leistung aus.

Dementsprechend „sauber“ muss die Umgebung rund um Radioteleskope von Smartphones und anderen elektronischen Geräten sein, damit deren Radiowellen nicht die Signale aus dem All „verschmutzen“ und damit die gesammelten Daten unbrauchbar machen. Jetzt droht der Versuch, Astronomie für die Massen zugänglich zu machen, das Teleskop permanent zu stören, berichtet Wired.

Tausende umgesiedelt

FAST wurde in nur fünf Jahren in der südchinesischen Provinz Guizhou errichtet. Der Ort wurde gewählt, da es dort nur wenige Menschen gibt und die Lage zwischen den Bergen einen natürlichen Schutz vor Störstrahlung bietet.

Um es weiter vor störenden Radiowellen zu schützen, wurden im Umkreis von fünf Kilometern vier Siedlungen mit 9110 Einwohnern aufgelöst. Den Einwohnern wurde Bargeld als Entschädigung und neue Jobs versprochen. Bis zu 500 Familien sollen aber 2016 dennoch die Regierung geklagt haben, weil sie bis dahin keine Entschädigung erhalten haben.

In diesem fünf Kilometer Umkreis darf niemand wohnen, oder sich auch nur aufhalten. Lediglich Personen mit kommerziellen Interessen, wie etwa Bauern, können eine Sondergenehmigung für das Betreten der Zone erhalten. Natürlich dürfen auch keine Mobilfunker oder Radio- und Fernsehsender in diesem Bereich Sende-Infrastruktur betreiben. Es wurden sogar zwei eingeschränkte Flugzonen in der Nähe von FAST eingerichtet, zwei Flugrouten in dem Gebiet gestrichen und drei andere umgeleitet.