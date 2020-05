Wiener Forschungsfest widmet sich der Smart City

Am 14. und 15. September steht der Parkplatz neben der U4-Station Kettenbrückengasse im Zeichen von Forschung und Innovation aus Wien. 40 Universitäten, Unternehmen und Forschungsinstitute zeigen bei freiem Eintritt neue Innovationen. Die Mitmach-Ausstellung widmet sich dieses Jahr dem Thema Smart City. Die Frage, die dabei gestellt wird, lautet: Was muss in einer wachsenden Stadt wie Wien geschehen, damit die Lebensqualität der Bürger auch in Zukunft gesichert wird?