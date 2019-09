Wiener Space Team versucht Raketen-Weltrekord

Mit zwei je rund vier Meter hohen und 30 Kilogramm schweren Eigenbauraketen möchte das Space Team der Technischen Universität ( TU) Wien in der Wüste von Nevada ( USA) einen Rekord knacken. Die Studenten-Gruppe will den aktuell bei 32,3 Kilometern Flughöhe liegenden europäischen Rekord für Studententeams am Wochenende brechen.

Live-Blog

Das Team bloggt von seinen Vorbereitungen live aus Nevada. Ihre Starts planen die Wiener Jungforscher im Zeitfenster zwischen Freitag und Sonntag. „Viele Personen sind am Projekt „The Hound“ beteiligt. Als Erste unter Gleichen möchten wir dennoch den derzeitigen Projektleiter und Präsidenten des TU Wien Space Teams Christoph Fröhlich, und den ehemaligen Projektleiter und Präsidenten Christian Plasounig nennen! Kaum jemand hat wohl so viel Zeit und Energie in dieses Projekt gesteckt wie die beiden!“, heißt es dort etwa.