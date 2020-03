Wieso es am 400 Grad heißen Merkur Eis gibt

Sauerstoff- und Wasserstoffatome

Die dort auffindbaren Mineralien bestehen aus der chemischen Gruppe OH-,auch als Hydroxylgruppe bezeichnet. Bei der Entstehung von Eis handelt es sich um eine chemische Reaktion, auch als rekombinative Resorption bekannt. Dabei ist ein Wasserstoffatom an ein Sauerstoffatom gebunden. Ebenfalls auf der Oberfläche vorhanden sind Protone aus dem Solarwind. Warum sie auf der Merkur-Oberfläche herumschwirren liegt daran, dass das Magnetfeld zu schwach ist, um sie abzuwenden.

In Folge wandern sie über die Merkur-Oberfläche und setzen sich in die Erde und damit in die Hydroxygruppen fest. Die werden wiederum von der Sonnenenergie aktiviert. Die Folge: Sie prallen aufeinander, Wasser wird erzeugt.