William Shatner fliegt bald ins All

Aufgrund eines prognostizierten Starkwinds wird der nächste Weltraumflug von Blue Origin mit Star-Passagier William Shatner verschoben, wie das Unternehmen am Sonntag mitgeteilt hat. Der 90-jährige Shatner, der für seine Rolle als als Captain James T. Kirk in Raumschiff Enterprise bekannt ist, wird daher nicht am 12. Oktober, sondern einen Tag später, am 13. Oktober um 15:30 Uhr ins Weltall abheben.

Damit wird er der älteste Mensch sein, der jemals in Weltall geflogen ist.

Wetter ist einzige Schranke für Launch

In einem Statement merkt Blue Origin an, dass die New Shepard NS-18 allen Anforderungen für die Mission gerecht werde – die Astronaut*innen hätten ihr Training bereits begonnen. Das Wetter sei jedoch der einzige Faktor, der einem Launch in die Quere kommen könne.

Begleitet wird Williams Shatner von Audrey Powers, Vizepräsidentin der Abteilung Mission & Flight Operations von Blue Origin, dem ehemaligen NASA-Ingenieur Chris Boshuizen und dem Unternehmer Glen de Vries, stellvertretender Vorsitzender von Dassault Systèmes Life Sciences & Healthcare.