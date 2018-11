Winzige Menge Mondgestein für 855.000 US-Dollar versteigert

Die angeblich einzigen Mondsteine in privater Hand sind bei einer Auktion in New York für 855 000 Dollar (etwa 750 000 Euro) versteigert worden. Wer die winzigen Steinchen erwarb, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Donnerstag zunächst nicht mit. Sotheby's hatte zuvor mit einem Preis von bis zu einer Million Dollar gerechnet.

Die drei Steinchen waren 1970 von der unbemannten sowjetischen „Luna-16“-Mission zur Erde gebracht worden. Dann wurden sie der Witwe von Sergej Koroljow (1906-1966), einem früheren Architekten des sowjetischen Raumfahrtprogramms, geschenkt. 1993 wurden sie bei einer Auktion für 442 500 Dollar an einen amerikanischen Sammler versteigert. Alle anderen bekannten Mondsteine auf der Erde befinden sich nach Angaben von Sotheby's in öffentlicher Hand.