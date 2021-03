"Wir steuern auf das Ende unserer Gesellschaft zu"

Jeder spricht vom Klimawandel, jeder weiß, dass etwas getan werden muss. Doch das „Wie“ dieses Umschwungs, das bleibt oft noch ungewiss. Klimaziele werden aufgestellt, an ihrer Umsetzung hapert es aber. Bei der Systemicum-Konferenz wurde dieses „Wie“ am Donnerstag erfragt. Dabei waren sich alle Beteiligten der Expertenrunde einig: Die Gesellschaft muss sich ganzheitlich wandeln.

„Wir sind bisher vor allem mit kosmetischen Schritten vorangekommen, zum Beispiel durch den Verzicht auf Plastiksackerl“, sagt die Klimaaktivistin Katharina Rogenhofer. Sobald es um tiefere Eingriffe, etwa in die Finanzen, ginge, würde sich gegen Veränderung gewehrt. Während ihrer Zeit bei „Fridays for Future“ sei sie oft als naiv bezeichnet worden und zu Beginn der Bewegung habe man versucht, die Jugendlichen als „Schulschwänzer“ zu diskreditieren. Jetzt spüre auch die Gesellschaft, dass Veränderung notwendig sei: „Das Schlimme ist, dass es so weit kommen musste, dass das gespürt wird. Wir müssen jetzt da hinschauen, wo Bremser sitzen.“