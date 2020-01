Wissenschaftsministerium fördert digitale Projekte mit 50 Millionen Euro

Der Zusammenschluss zu Kooperationen und Clustern sei deshalb ein weiteres, wichtiges Auswahlkriterium bei dieser Ausschreibung gewesen. Neben den 22 öffentlichen Universitäten würden auch Fachhochschulen, Pädagogische Hochschulen, andere Bildungsinstitutionen sowie Hochschul-Plattformen zu den Nutznießern der Aktion zählen. Viele seien als Projektpartner bei den ausgewählten universitären Projekten mit an Bord.

Von offenen Lehrmaterialien bis Programmieren

Unter den geförderten Projekten befindet sich mit "Open Education Austria Advanced" etwa ein Konzept zur Verankerung offener Lehr- und Lernmaterialien für alle Hochschulen, das an der Universität Wien entwickelt wird. An der Universität Insbruck wird mit "CodeAbility" eine anvisierte Programmierausbildung für Studierende unterstützt. Die WU Wien wiederum ist mit dem Projekt „Mobile First for Students“ vertreten, welches das Smartphone zum Universal-Werkzeug von universitären Diensten machen möchte.

Sämtliche Projekte und alle Details über die Ausschreibung sind in der digital erhältlichen BMBWF-Broschüre „Digitale und soziale Transformation in der Hochschulbildung“ bzw. auf der Webseite des Ministeriums zu finden.