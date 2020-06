Zielkomet der Raumsonde Rosetta ist "aufgewacht"

Der Zielkomet der spektakulären Weltraummission "Rosetta" ist aufgewacht: Neue Aufnahmen des Kometen 67P/Tschurjumov-Gerasimenko von Ende April zeigen eine Staubwolke um den Himmelskörper, wie das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (MPS) am Donnerstag in Göttingen mitteilte. Diese sogenannte Koma reiche rund 1.300 Kilometer ins All hinaus.