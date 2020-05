Zuckerwasser treibt Smartphones und Autos der Zukunft an

Genau genommen handelt es sich bei der Batterie, die an US-Universitäten entwickelt wurde, um eine Bio-Brennstoffzelle. Darin wird in Wasser gelöstes Maltodextrin (ein Gemisch aus mehreren Zucker- beziehungsweise Stärkearten) unter Zuhilfename von Sauerstoff aus der Luft in mehreren Schritten von 13 verschiedenen, für den Zweck maßgeschneiderten Katalysator-Enzymen in Strom verwandelt, wie Nature Communications berichtet. Als Nebenprodukt entsteht lediglich Wasser.

Ist der Zucker verbraucht, kann einfach neues Zuckerwasser nachgefüllt werden. Maltodextrin kann kostengünstig aus Zellulose, etwa aus Pflanzenabfällen, gewonnen werden. Die Energiedichte erreicht bei 15-prozentiger Maltodextrin-Lösung bis zu 596 Amperestunden (Ah) pro Kilogramm und liegt damit mehr als zehn Mal höher als bei gängigen Lithium-Ionen-Akkus, die rund 42 Ah/kg erreichen. Die Maltodextrin-Brennstoffzellen schaffen 298 Wattstunden pro Kilogramm. In Zukunft wollen die Forscher auch mit höher konzentrierten Lösungen arbeiten, um die Ergebnisse weiter zu verbessern.