Zukunftsmusik: So innovativ ist Österreich

Roboter erkennt Kunden

„Es ist maßgebend, dass der Roboter Konturen der Körpermaße und persönliche Bedürfnisse und Empfindungen erkennt. Denn es ist ein Unterschied, ob er Massagen an einem korpulenten Mann oder einer zarten Frau durchführt“, sagt Michael Albrecht von Keiko. Erhebungen hätten gezeigt, dass Männer in der Regel druckfestere Nackenmassagen bevorzugen, Frauen hingegen sanftere Rückenmassagen.

Über eine Kamera soll der Roboter erkennen, welchen Kunden er vor sich hat und per Sprachsteuerung mit ihm interagieren. Unter anderem kann der Kunde mitten in der Massage eingreifen und mitteilen, wenn er an einer Stelle stärker massiert werden will.

Magnetantrieb

Für höchste Sicherheit sorgt ein neuartiger patentierter Magnetantrieb. Der Antriebsstrang ist nicht mechanisch, sondern über eine magnetische Kopplung mit der Achse verbunden. Dadurch ist das Maximaldrehmoment begrenzbar. Laut Albrecht könne die richtige Dosierung des Drucks so übertragen werden, dass eine Verletzungsgefahr ausgeschlossen ist.

Die Massageprogramme werden gemeinsam mit Masseuren und Ärzten entwickelt und können von Nutzern individualisiert und gespeichert werden. Die können dann überall, wo „SooSy“ weltweit angeboten wird, direkt am Gerät oder via App aufgerufen werden. Wann der Roboter marktreif sein wird, ist noch offen.

Gesunde Schokolade aus Algen

Mikroorganismen wie Pilze, Hefen oder Bakterien werden in der Lebensmittelindustrie für diverse Stoffe wie Alkohol oder Enzyme bereits genutzt. Algen hingegen kaum, obwohl es sicht laut Bernhard Drosg, Area Manager bei BEST (Bioenergy and Sustainable Technologies), um einen Rohstoff mit interessanten Inhaltsstoffen wie essenzielle Aminosäuren, Spurenelemente oder Antioxidantien handelt. Das Netzwerk rund um BEST und Rohkraft green forscht daher daran, Algen regional und nachhaltig zu produzieren.

Haltbarkeit

Ziel ist es, eine Verarbeitungs- und Konservierungsmethode zu entwickeln, mit der die Wertstoffe erhalten bleiben. „Die Standardvariante ist, dass sie mittels Sprühtrockner getrocknet werden, wodurch sich Geschmack und Konsistenz aber ändern“, sagt Drosg. Nun sollen alternative Verfahren getestet werden, um die Algen schonend haltbar zu machen und Geschmack sowie Textur zu erhalten.

Neue Produkte

In Folge sollen neue Backwaren, Fruchtsäfte und Schokolade mit einem hohen Anteil an Algenbiomasse hergestellt werden. Denn: „Normalerweise enthalten Algenprodukte nur sehr wenig Algen, wodurch der Protein- und Wertstoffgehalt im Lebensmittel vernachlässigbar ist“, sagt der Experte.