A1: "Facebook zu kopieren bringt natürlich gar nichts"

Aber auch sonst will sich A1 nicht auf den Lorbeeren ausruhen. So soll der Campus einmal mehr vergrößert werden, auch ein zweiter Standort in einem anderen Bundesland oder in einem Land der A1-Konzerngruppe wird angedacht, wie A1-CEO Marcus Grausam im Interview verrät. Das Modell der engen, aber zwanglosen Zusammenarbeit zwischen A1 und den Jungunternehmern soll dabei beibehalten werden.

Internationale Erfolge

"Wenn Start-ups erfolgreich sein wollen, darf man sie in ihrer Geschwindigkeit und Kreativität nicht beschränken. Wir reden ihnen also nicht rein, sondern stehen in erster Linie beratend zur Verfügung", erklärt Grausam. "Als Konzern mit über 24 Millionen Kunden in verschiedenen Ländern bringen wir allerdings enorme Ressourcen in puncto Vertrieb und Verkauf mit. Dass Start-ups gleich zu Beginn an so einer Kundenbasis andocken können, ist sicherlich unser stärkstes Asset und oft wertvoller als die eine oder andere Kapitalrunde."

Mit Parkbob, einem Service für intelligente Parkplatzsuche, und dem Registrierkassen-Anbieter ready2order sind auch zwei Unternehmen am A1 Start Up Campus groß geworden, die mittlerweile internationale Erfolge feiern. Während Parkbob, das nicht zuletzt durch die Anbindung an die von A1 betriebene Handyparken-App den Durchbruch schaffte, pro Woche eine neue Stadt weltweit erschließt, will ready2order die Expansion in Deutschland und schließlich ganz Europa vorantreiben.