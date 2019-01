„Alexa darf ich hier parken?“: Parkbob macht Alexa schlau

Das Service kann auf allen Alexa-fähigen Geräten im Auto genutzt werden, darunter Anker Roav, Garmin und demnächst auch Echo Auto. Verfügbar ist es zunächst in 13 US-Städten, unter anderem in San Francisco, Los Angeles, New York, Phoenix und Seattle. Im zweiten Quartal 2019 soll es auch in europäischen Städten zur Verfügung stehen, heißt es in einer Parkbob-Mitteilung.

„Durch die Kombination unterschiedlicher Datenquellen wissen wir mit höchster Präzision, wo welche Parkregeln gelten und ersparen Autofahrern ärgerliche Parkstrafen oder sogar das Abschleppen“, wird Parkbob-Gründer Christian Adelsberger in der Mitteilung zitiert.

Parkbob, das auch Mitglied des A1 Campus ist, wurde 2015 gegründet und zählt mittlerweile 25 Mitarbeiter.