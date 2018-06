Wiener Parkplatzsuche Parkbob startet in New York

Wer einen Parkplatz in der Stadt sucht, braucht gute Nerven. Dass diese triviale Erkenntnis auf jede beliebige Metropole der Welt umlegbar ist, beweist der internationale Erfolg des Wiener Start-ups Parkbob. Die App, die Autofahrern in Echtzeit freie Parkplätze findet, ist mittlerweile in 40 Städten verfügbar. Seit heute, Donnerstag, kann Parkbob auch in New York City genutzt werden. In den kommenden 18 bis 24 Monaten sollen weitere 160 Städte weltweit erschlossen werden, wie Parkbob-Gründer Christian Adelsberger im futurezone-Interview verrät.

Vorzeige-Start-up am A1 Campus

Mit eineinhalb Mitarbeitern im Jahr 2015 gestartet, gehört das Unternehmen mit mittlerweile 23 Mitarbeitern zu den Vorzeige-Start-ups am A1 Start Up Campus, von wo aus Parkbob seine internationale Expansion vorantreibt. Stand in den Anfangstagen - auch durch die Kooperation mit A1 beim Handyparken - die Gratis-App für Autofahrer im Mittelpunkt, hat das Start-up längst erkannt, dass das dahinter liegende und von Parkbob selbst erstellte Kartenmaterial die eigentliche Basis für sein funktionierendes Geschäftsmodell ist.