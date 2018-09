Auch Tretroller-Start-up Bird offenbar vor Start in Wien

Lime und Bird sind derzeit die beiden Schwergewichte im E-Tretroller-Sharing. Lime erhielt im Juli im Rahmen einer Finanzierungsrunde rund 335 Millionen US-Dollar an Risikokapital, unter anderem von Uber. Der Dienst soll auch in die Uber-App integriert werden. Bird hat in bislang drei Finanzierungsrunden insgesamt 415 Millionen US-Dollar eingenommen und ist somit mit einem ebenso guten Kapitalpolster ausgestattet. Die Europa-Expansion wird von EMEA-Chef Patrick Studener geleitet, der auch schon für die Europa-Pläne von Uber verantwortlich war, unter anderem der Einstieg in den österreichischen Markt 2014. Die Europa-Zentrale von Bird ist in Amsterdam - wo das Start-up kurioserweise bislang nicht gestartet ist, weil Elektro-Tretroller dort nicht ohne spezielle Genehmigung erlaubt sind.

Gleich teuer wie Lime

Das Preismodell von Bird dürfte weitestgehend ident zu jenem von Lime sein. Die Preise für Bird-Scooter in Paris sind gleich hoch wie jene von Lime in Wien. Ungewöhnlich ist jedoch, dass Bird offenbar sein Lade-Konzept aus den USA nach Europa holt. Die sogenannten „Charger“ sind freie Dienstnehmer, die pro eingesammelten E-Tretroller bezahlt werden. Im Posting heißt es unter anderem, dass man „bis zu 100 Euro am Tag“ verdienen und nach „eigenem Zeitplan“ arbeiten könne.

Ein verlockendes Angebot, doch wie Berichte aus den USA zeigen, ist der Aufwand relativ hoch. So dauert der Ladevorgang bei stark entleerten Tretrollern mehrere Stunden. Diese müssen nach den Laden, sofern sie nicht beschädigt sind, zudem an einen von Bird markierten Ort gebracht werden. In den USA ist ein starker Wettbewerb unter den Chargern entstanden, manche horten sogar zur Abholung markierte E-Tretroller bei sich zuhause, bis diese vollständig entladen sind, um die Belohnung in die Höhe zu treiben. Der Betrag pro E-Scooter richtet sich nach dem Ladeaufwand und liegt in den USA bei fünf bis 20 US-Dollar.