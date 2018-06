Blue Minds Gruppe tritt Start-up Digital Hero ab

Nachdem die Blue Minds Gruppe 2017 gemeinsam mit Investor Paul Swarowski das Start-up Digital Hero gegründet hat, wird Digital Hero nun in die Unabhängigkeit entlassen. Das Produkt von Digital Hero ist der vollautomatisierte Stromanbieter-Wechseldient Energy Hero. Dieser ist seit 18. Jänner 2018 am Markt und habe seinen Kunden bereits jetzt Einsparungen bei der Stromrechnung im Gesamtumfang von drei Millionen Euro verschafft, teilt die Blue Minds Gruppe in einer Presseaussendung mit.