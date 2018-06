"Die Ohren kann man ja nicht einfach umoperieren"

Was ein bisschen nach Voodoo und cleverem Marketing klingt, hat im Fall von nura aber tatsächlich einen wissenschaftlichen Hintergrund. Denn mit dem Co-Gründer Luke Campbell ist ein gelernter Ohrenchirurg mit an Bord, der unter anderem mit dem Einsetzen von Cochlea-Implantaten tauben Menschen zum Hören verhalf. Diese Innenohrprothese kann manchen stark schwerhörigen und gehörlosen Menschen helfen, indem es die gestörte Weiterleitung von elektrischen Reizen an den Hörnerv übernimmt. Melbourne, wo das Start-up zuhause ist, hat sich in dieser Forschungsdomäne weltweit einen Namen gemacht.

1,8 Millionen Dollar auf Kickstarter

Die innovative Idee sorgte 2016 auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter für Furore. Das Ziel, darüber 100.000 Dollar vorzufinanzieren, schafften die Start-up-Gründer mühelos. Am Ende bestellten fast 8000 Menschen aus 87 Ländern den Kopfhörer vor. Mit den eingenommenen 1,8 Millionen Dollar wurde der nuraphone zum erfolgreichsten australischen Crowdfunding-Projekt aller Zeiten. Mittlerweile kann der Kopfhörer um 399 Euro regulär über die nura-Webseite bestellt werden.

„Crowdfunding ist eine fantastische Sache, wobei die 1,8 Millionen Dollar nur ein positiver Nebeneffekt waren. Die enorme Resonanz hat uns, aber auch Investoren gezeigt, dass es definitiv eine Nachfrage nach qualitativ hochwertigem Sound gibt“, sagt Petrovic. Noch wertvoller sei aber das Feedback dieser frühen Unterstützer gewesen, die mit ihrem Engagement das Produkt in der finalen Phase entscheidend mitgeprägt und verbessert hätten.

Community in Produktentwicklung involviert

„Ursprünglich hatten wir gar keinen kabellosen Kopfhörer geplant. Als der Ruf danach laut wurde, haben wir unsere Kickstarter-Community gefragt, ob sie für die kabellose Variante in Kauf nehmen, den Kopfhörer einmal die Woche aufladen zu müssen. Innerhalb von 24 Stunden haben sich 80 Prozent der Unterstützer zurückgemeldet und eindeutig für die Bluetooth-Variante ausgesprochen. Das ist in puncto Marktforschung unbezahlbar“, erzählt Petrovic.