DiTech-Gründer stellt für Techbold weitere 1,3 Millionen auf

Das von Damian Izdebski gegründete und geleitete IT-Unternehmen techbold technology group AG hat in einer neuen Finanzierungsrunde weitere 1,3 Mio. Euro aufgestellt. An der Finanzierung habe sich unter anderem das Business Angel-Netzwerk startup300 beteiligt, teilte techbold am Dienstag mit.

„Wir konnten sowohl bestehende als auch neue Investoren von unseren Vorhaben für die Zukunft überzeugen und werden in absehbarer Zeit expandieren“, so Izdebski. „Techbold hat es geschafft, sich als Digitalisierungspartner bei kleinen und mittleren Unternehmen zu positionieren“, so startup300-Vorstand Michael Eisler. Er sehe noch viel Entwicklungspotenzial. Aktuell sei techbold auf der Suche nach passenden, kleineren IT-Unternehmen. Zuletzt konnten im August 2017 bei einer ersten Finanzierungsrunde 1,5 Mio. Euro aufgestellt werden.