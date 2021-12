"Spin-offs sind eine besondere Herausforderung"

Nur 18 Prozent der österreichischen Gründer*innen sind weiblich. In der Serie "Female Founders" befragen wir Unternehmerinnen über ihre Erfahrungen, Herausforderungen und Erfolge in der Start-up-Welt.

Bis die Zertifizierung voraussichtlich im Jahr 2023 durch ist, bietet das Start-up seine App als allgemein aktivierendes Training zur Aktivierung der kognitiven Leistungsfähigkeit an und macht damit erste Umsätze. Durch das Investment und die aws Förderung könne man das Team ausbauen, erzählt Fellner. Neben der Weiterentwicklung der Anwendung um neue Funktionen werden auch erste Internationalisierungsschritte unternommen. Pilotprojekte gibt es in Italien, Slowenien, Serbien, Montenegro und den Niederlanden .

Um ein erfolgreiches Produkt zu entwickeln, brauche es ein breites Spektrum an Kompetenzen. Sie sehe es als ihre große Aufgabe den Austausch von verschiedenen Seiten und die Expertise aus verschiedenen Disziplinen herzustellen, sagt Fellner: "Es ist eine Kunst, das hinzubekommen."

Welchen Rat hat sie an Gründer*innen? Dass ein Start-up vor allem in den ersten Jahren immer wieder an der Kippe stehe, daran müsse man sich gewöhnen: "Man sollte möglichst viel Risiko durch gute Planung und Vertragsgestaltung minimieren." Bei Spin-offs würden sich oft auch viele Fragen in Hinblick auf die Eigentumsrechte stellen, erzählt die Gründerin: "Das ist eine besondere Herausforderung."