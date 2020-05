Finanzspritze für Linzer Lärmfotografen

Das Linzer Start-up Seven Bel hat eine akustische Kamera entwickelt, mit der sich Lärmquellen in Objekten und Produkten ausfindig machen lassen. Nun hat das junge Unternehmen eine Finanzspritze im sechsstelligen Bereich erhalten.

"Die bahnbrechende Produktentwicklung von Seven Bel überzeugte die Beteiligungsgesellschaft eQventure, die 500.000 Euro in das Unternehmen investierte und ab sofort mit einem starken Netzwerk sowie fundiertem unternehmerischen und technischen Know-how unterstützt", heißt es in einer Aussendung des Start-ups.

"Auch in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten investieren wir in Unternehmen mit hohem Potential. Denn viele Technologieunternehmen wachsen momentan besonders schnell", kommentiert eQventure-Gründer Herbert Gartner die jüngste Investment-Entscheidung.