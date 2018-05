Grazer Start-up will Geld über die Blockchain live-streamen

Eine Überweisung funktioniert mit herkömmlichen Geld relativ ähnlich wie mit Kryptowährungen: Ein bestimmter Geldbetrag wird zu einem bestimmten Zeitpunkt von A nach B gebucht. Diesen Vorgang will das Grazer Start-up lab10 mit seiner Artis-Blockchain und der Streems-Technologie durchbrechen und quasi ein Livestreaming für Geld anbieten, bei dem das Geld so lange fließt, so lange eine Leistung oder Service in Anspruch genommen wird.

Ein Beispiel: Frau A hat Solarzellen auf dem Dach ihres Hauses und produziert Energie. Die überschüssige Energie bietet sie über das Stromnetz zum Verkauf an. Herr B benötigt genau in diesem Moment Energie. Hier könnte dann die Streems-Technologie ins Spiel kommen. Über Blockchain-basierte Smart Contracts wird unter anderem automatisch vertraglich festgelegt, wie viel die Energie kostet. Stimmt Herr B zu und bezieht Energie von Frau A wird über die Artis-Blockchain Geld zum vorher definierte Preis von Herrn B an Frau A gestreamt und zwar genau so lange wie Herr B die Energie von Frau A verbraucht. "Geld wird nicht mehr überwiesen, es fließt regelrecht", erklärt Thomas Zeinzinger, CEO von lab10 im Gespräch mit der futurezone. "Sozusagen ist Streems Bezahlen in Echtzeit"