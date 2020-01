Innovative Ladeplatte aus Graz für E-Autos erhält Auszeichnung

Mit Matrix Charging soll auch eine hohe Ladeleistung gewährleistet werden: Im Wechselstrombereich mit bis zu 22 kW, höhere Leistungen im Gleichstrom-Bereich folgen in einer späteren Produktgeneration.

Platzsparend und unauffällig

Der steigende Bedarf an Ladeinfrastruktur macht die Errichtung von immer mehr Ladesäulen im öffentlichen Raum notwendig. Oftmals werden die Ladesäulen im Bereich von Gehsteigen und Fahrradwegen aufgestellt, was die Barrierefreiheit von Fußgängern und Fahrradfahrern eingeschränkt. „Zukünftige Lademöglichkeiten im öffentlichen Raum müssen möglichst platzsparend und unauffällig im Stadtbild integriert werden. Das Matrix Charging Pad wird direkt am Parkplatzboden angebracht und stellt somit kein Hindernis für andere Verkehrsteilnehmer dar. Bei Bedarf kann das Pad auch im Boden eingelassen werden, was sogar die Überfahrt durch einen Schneepflug möglich macht“, so der Easelink-Chef.

Prototypen von Matrix Charging sind derzeit in diversen Kundenprojekten und in einem firmeneigenen BMW i3 in täglichem Einsatz. Seit 2018 läuft eine Kooperation mit der Energie Steiermark in Graz. Der Markteintritt sei jedenfalls in 2-3 Jahren geplant. Der Preis für Matrix Charging soll im Bereich einer guten Wallbox liegen – die beginnen bei 500 Euro und gehen bis 3.000 Euro.

Nähere Details gibt das Team rund um Stockinger am 11. Februar bei der Woche der Wiener Wirtschaft der WKO bekannt.