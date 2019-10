Klug per Klick: Wie Wissen gebucht und weitergegeben werden kann

Wissen ist bekanntlich das einzige Gut, das sich vermehrt, wenn man es teilt. Deswegen gibt es Plattformen wie Klickerr, auf der sich nicht nur Schüler und Studenten fortbilden oder ihr Wissen weitergeben können – das Portal ist für jeden zugänglich. Für die fast 380.000 österreichischen Studenten, die derzeit immatrikuliert und gerade in das neue Semester gestartet sind, dürfte das Start-up besonders interessant sein. Denn: 62 Prozent der befragten Universitätsprofessoren gaben in einer Umfrage von Statista an, dass eine persönliche Betreuung nur eingeschränkt möglich ist. Der Bedarf nach Nachhilfe steigt also. Laut Arbeiterkammer werden über 100 Millionen Euro in Österreich für private Nachhilfe ausgegeben.

Wissen aus aller Welt

Die Suche nach Nachhilfeangeboten ist allerdings nicht immer einfach. Das will Alexander Pressinger ändern. Er hat die Plattform Klickerr ins Leben gerufen, auf der Wissen weltweit gebucht und geteilt werden kann. Auf der Plattform können Nutzer unterschiedliche Dienstleistungen aus aller Welt buchen – von Sprachkursen über Business-Workshops bis hin zu Programmier-Stunden. Wer beispielsweise eine einzigartige Idee für eine App hat, sie jedoch selbst nicht programmieren kann, kann sich über Klickerr Nachhilfe holen.

Besonders gefragt sind laut Pressinger derzeit die Nachhilfe-, Ernährungs- und Lifestyle-Kategorien. „Wir bieten auch Influencern eine interessante Möglichkeit, ihr Wissen direkt an ihre Community anzubieten“, sagt Pressinger. Die Verbindung unter den Nutzern sei direkt und transparent und wird mit der Einbindung von Social Media ergänzt. Jene Nutzer, die ihr Wissen weitergeben wollen, können es über den One-Stop-Shop sofort tun. Um Rechtliches, Bezahlfunktionen oder Ähnliches müssen sie sich laut Pressinger nicht kümmern.

„Wir sind davon überzeugt, dass jeder Mensch über ein Spezialwissen verfügt. Die Idee von Klickerr ist, dass Wissen leicht und unkompliziert zugänglich gemacht wird und dabei der Anbieter für seine Leistung die Entlohnung erhält, die ihm zusteht. Ganz nach dem Motto: Du hast es dir verdient“, sagt er. Wieviel ist den Anbietern vorbehalten, denn sie selbst bestimmen die Preise der unterschiedlichen Dienstleistungen und behalten sich 97 Prozent des Verkaufspreises.