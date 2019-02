Künstliche Intelligenz erkennt Arthrose auf Röntgenbildern

Dazu komme, dass ein Medizinprodukt naturgemäß völlig andere Anforderungen erfüllen müsse als ein harmloses Bilderkennungsprojekt von Google. Denn die richtige Diagnose von Krankheitsbildern habe weitreichende Konsequenzen für die zu behandelnden Menschen. Nach zehnjähriger Forschungsarbeit und umfangreichem Feedback durch Mediziner will das 2016 formal gegründete Start-up aber nun soweit sein. Die Software wurde in den USA zur Zulassung als Medizinprodukt angemeldet. Auch große Medizintechnik-Anbieter wie Philips Healthcare sind interessiert.

Künstliche Intelligenz unaufhaltsam

Für den österreichischen Radiologen Michael Gruber, der das System bereits in seiner Praxis testet, führt in der bildgestützten Diagnostik kein Weg an der künstlichen Intelligenz vorbei: "Natürlich macht auch der Computer den einen oder anderen Fehler. Deswegen wird es den Radiologen auch in Zukunft brauchen, um die Analyse zu überprüfen. Gleichzeitig kann der Computer etwa bei einer beginnenden Arthrose Knochenstrukturen so detailliert analysieren, wie es für das menschliche Auge einfach nicht möglich ist."

Das gelte auch für die Auswertung von computertomografischen Aufnahmen, um etwa Tumorzellen im Gewebe aufzuspüren. "Durch derartige Software können wir Diagnosen und Prognosen stellen, die es in der Form bisher einfach nicht gab", erklärt Gruber. Bei Arthrose etwa könne man noch vor Auftreten der Erkrankung im Gelenk prognostizieren, ob ein Patient in den kommenden Jahren davon betroffen sein werde. "Die Therapie kann folglich viel früher und gezielter erfolgen", sagt Gruber.

Aktuell befinde sich vieles beim Thema künstliche Intelligenz in der Medizin noch im experimentellen Zustand. Als eine der größten Hürden ortet der Radiologe aktuell aber weniger die Zuverlässigkeit des Computers, sondern die Einbindung der technischen Hilfsmittel in den Praxis-Alltag. "Wenn der Arzt für die Computerauswertung länger braucht als für den eigenen Befund, dann bringt so ein System wenig Erleichterung. Je schneller und unkomplizierter derartige Software implementiert werden kann, desto rascher werden sich solche Technologien auch durchsetzen", ist Gruber überzeugt.

USA als Hauptmarkt

Während Europa ebenfalls im Fokus des Wiener Start-ups bleibt, liegt das Hauptaugenmerk von ImageBiopsy Lab in den USA. „Dort ist das Erstellen von Befunden mithilfe von Software viel weiter fortgeschritten als bei uns. Während Ärzte bei uns neuen Technologien oftmals skeptisch gegenüber stehen, wollen sich Mediziner in den USA durch den Einsatz von Software auch rechtlich absichern. Auch die Produktivität, die durch technische Hilfsmittel gesteigert werden kann, ist dort viel stärker ein Thema als bei uns“, sagt Ljuhar.