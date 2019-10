Linzer Start-up entwickelt Navigationssystem für Chirurgen

Angesiedelt ist cortEXplore mittlerweile in der Neuen Werft in Linz, wo das Start-up auch Teil des Leitprojekts Medizintechnik des Landes Oberösterreich ist.

Im Rahmen dessen arbeitet cortEXplore etwa mit dem Kepler Universitätsklinikum in Linz und zahlreichen weiteren Partnern zusammen, um die Kerntechnologien in zukünftige Medizinprodukte zu bringen. "Die Zulassung am Patienten sollten wir in etwa zwei bis drei Jahren haben. So lange wird der geld- und zeitintensive Zulassungsvorgang noch dauern", sagt cortEXplore Mitgründer Robert Prückl, leitender Softwareentwickler bei cortEXplore.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Kooperation zwischen futurezone und aws (austria wirtschaftsservice).