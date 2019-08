Grazer Start-up hilft Airlines, Kerosin zu sparen

Flugzeuge senden unentwegt Signale aus, die mit entsprechenden Geräten frei empfangbar sind. Anhand dieser Daten analysiert das Grazer Start-up Aeroficial Intelligence die Flugbewegungen im Luftraum. "Wir beschäftigen uns damit, den Flugbetrieb zu optimieren und Verspätungen, Engpässe und Staus am Boden und in der Luft zu reduzieren", erklärt Aeroficial Intelligence-Gründer Julian Jank gegenüber der futurezone. "Künftig wollen wir auch Vorhersagen treffen, damit mögliche Verspätungen in den Ablauf integriert werden können, noch bevor diese überhaupt auftreten."

Um umfassende Daten über den Flugverkehr zu generieren zu können, installiert das Grazer Start-up an Flughäfen so genannte ADS-B-Empfänger. Damit können die Signale der Flieger empfangen werden. "Mit einer idealen Bodenabdeckung lassen sich sämtliche Prozesse am Flughafen exakt analysieren", sagt Jank. Auf diese Weise kann Aeroficial Intelligence genau sagen, wie lange etwa das Rollen der Flugzeuge dauert, wie lange die Warte- oder Enteisungszeiten sind und wie viel Zeit das Beladen der Maschine in Anspruch nimmt.