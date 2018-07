Wiener Start-up schaut für Firmen in die Zukunft

Spin-off der TU Wien

Hervorgegangen ist Prewave aus Forschungen an der Technischen Universität (TU) Wien. Für die dabei von Mitgründerin Lisa Madlberger entwickelte Technologie will man nun Marktanwendungen finden. Finanziert wurde das Start-up aus Förderungen, unter anderem von der Förderbank austria wirtschaftsservice (aws). Seit kurzem hat Prewave auch erste Investoren an Bord. Im Mai stiegen IST Cube, der Start-up-Fonds des in Gugging bei Klosterneuburg angesiedelten Insitute of Science and Technologie Austria (IST) und Pioneers Ventures bei dem Unternehmen ein.

„Shitstormversicherungen“

Zu den Kunden des Start-ups zählen große Automobilhersteller, Logistikkonzerne, Banken und Reedereien in Europa. Als nächsten Schritt will man verstärkt in den Versicherungsbereich vordringen. Reputationsrisiken seien derzeit ein großes Thema für Versicherungen, sagt Nitschinger. Unternehmen würden sich zunehmend gegen Schäden versichern, die aus Reputationsverlusten entstehen. Bei der Errechnung der Prämien für eine solche „Shitstormversicherung“ könne sein Start-up helfen.

„Wenn etwa aufkommt, das es bei Lieferanten Kinderarbeit hatte ist die Gefahr für einen Shitstorm groß.“ Je glaubhafter Unternehmen nachweisen könnten, dass die Risiken niedrig seien, desto geringer ist die Prämie. „Unsere Prognosen helfen Unternehmen dabei, das Risikopotenzial zu minimieren“, meint der Gründer: „Sie haben auch einen positiven gesellschaftlichen Effekt, weil dadurch etwa Arbeitsbedingungen verbessert werden.“

Moralkodex

An Unternehmen werden nur aggregierte Ereignismeldungen weitergegeben, betont Nitschinger. „Informationen zu Quellen bekommen sie aus Datenschutzgründen nicht zu sehen.“ Um das sicherzustellen, hat Prewave einen Moralkodex (Code of Ethics) formuliert: „Wir wollen Vorkehrungen treffen, dass die Technik für Gutes eingesetzt wird.“

