Wie man in Österreich ein erfolgreiches Start-up aufbaut

550 ausgewählte Start-up aus aller Welt und mehr als 2500 Besucher tummeln sich dieser Tage in der Wiener Hofburg beim renommierten Pioneers Festival. Die Start-up-Konferenz, die seit 2012 jährlich über die Bühne geht, hat sich Innovationen, Zukunftstechnologien und Unternehmensgründung verschrieben und bringt mit seinem globalen Publikum einen internationalen Flair in die Wiener Innenstadt.

Am zweiten Tag des Festivals liegt ein Schwerpunkt des Programms auf dem österreichischen Start-ups-Ökosystem. "Was benötigt ein heimisches Start-up um erfolgreich zu sein?", "Welche Rahmenbedingungen soll ein solches Ökosystem in Österreich bieten?" und "Was können öffentliche Förderungen tatsächlich leisten?", sind Fragen, die von hochkarätig besetzten Diskussionsrunden beantwortet werden.

"Wichtige Maßnahmen hätten bereits vor fünf oder sechs Jahren implementiert werden müssen. Etwa ein vereinfachter Zugang von europäischen und internationalen Talenten für den österreichischen Arbeitsmarkt", sagt Business Angel und Investor Hansi Hansmann, der schon früh in erfolgreiche Unternehmensgründungen wie Runtastic, mySugr, kiweno, shpock oder MyClubs investiert hat. Auch das Gründen von Start-ups hätte man schon viel früher erleichtern sollen, sagt der Investor. Beispielsweise wäre die Einführung von Rechtsformen, die auf Start-ups zugeschnitten sind, sinnvoll gewesen.

Geld allein ist nicht alles

Dass es für Start-ups anderswo einfacher ist, an große Investments zu kommen, sei kein Geheimnis. Wie kann also ein österreichisches Jungunternehmen mit einem Start-up aus dem Silicon Valley konkurrieren? Geld sei nicht alles, meint Florian Gschwandtner, der 2009 mit Runtastic eines der erfolgreichsten österreichischen Start-ups mitgegründet hat. "Wir haben zu Beginn kaum Investments erhalten", sagt Gschwandtner. Das habe den Vorteil gehabt, dass man das Geld auch nicht sinnlos ausgeben konnte.

"Das war auch ein Grund, warum wir uns sofort auf die Entwicklung eines funktionierenden und nachhaltigen Geschäftsmodells fokussiert haben." Investoren von Ideen zu begeistern und Investments zu erhalten, sei zwar wichtig, aber ohne Geschäftsmodell nütze alles Geld nichts, behauptet Gschwandtner, der sich Ende 2018 aus seinem Unternehmen zurückzog, nachdem Runtastic drei Jahre zuvor für 220 Millionen Euro an die adidas-Gruppe verkauft wurde.