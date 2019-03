Wie viel 2018 in österreichische Start-ups investiert wurde

Spitzenreiter ist das auf die Vermittlung von Gruppenreisen spezialisierte Start-up TourRadar, das im vergangenen Jahr 42,5 Millionen Euro an Investitionen einsammeln konnte, gefolgt vom Klagenfurter Video-Streamingspezialisten Bitmovin (24,4 Mio. Euro) und dem Zahlungsdienstleister Bluecode aus Wien (11,2 Mio. Euro). Ingesamt wurden laut dem am Dienstag präsentierten Austrian Startup Report im vergangenen Jahr 238 Millionen Euro in heimische Start-ups investiert. Im Vergleich dazu waren es im Jahr davor 133 Millionen Euro. Bei der vom Seriengründer Florian Kandler bereits zum vierten Mal veröffentlichten alljährlichen Erhebung werden Deals über 250.000 Euro gezählt. 2018 waren dies immerhin mehr als 100.

"Signal für die Community"

Zugenommen hat die Anzahl der großen Investments. So konnten etwa auch die Start-ups Greenstorm, Themis Bioscience und Crate.io jeweils rund zehn Millionen Euro lukrieren. Deals über zwei Millionen Euro seien stärker gewachsen als kleinere Investments, sagt Kandler. Investments von fünf Millionen Euro und mehr hätten sich im vergangenen Jahr fast verdoppelt. Das zeige, dass die Unternehmen reifer würden, meint Kandler: "Sie schaffen es noch größere Summen zu holen. Für die stärker werdende Start-up Community ist das ein Signal."

Die Start-ups profitieren auch davon, dass es immer mehr größere Finanzquellen in Österreich gibt. Der Anteil ausländischer Investoren ging hingegen leicht zurück.

Bundesländer holen auf

Wien ist mit 145 Millionen Euro Investitionen und einem Anteil von mehr als 60 Prozent als Start-up-Standort zwar noch dominant, aber auch die Bundesländer holen auf. Dabei stechen vor allem die Steiermark (24,8 Mio. Euro), Kärnten (25 Mio. Euro) sowie Oberösterreich und Tirol hervor. In Tirol konnte sich etwa das E-Mobilitäts-Start-up Greenstorm ein Investment in Höhe eines achtstelligen Betrages sichern. In Oberösterreich wiederum kam es zu einer Reihe kleinerer Investments, die sich im Gesamtjahr auf mehr als 5,6 Millionen Euro summierten.

Im Schnitt seien heimische Start-ups rund sechs Monate auf Investorensuche, sagte Kandler und würden dabei mehr als 33 Investoren kontaktieren: "Das Angebot hat zugenommen."