Lobster: Schnell Geld mit selbstgemachten Fotos verdienen

37 Milliarden Bilder

Die Stock-Foto- und -Video-Plattform Lobster wächst unterdessen rasant. Zwischen 30.000 und 40.000 Fotografen bieten Bilder zur kommerziellen Verwendung an. Die Bilddatenbank umfasst bereits 37 Milliarden Bilder. Interessenten an diesen Bildern bietet Lobster verschiedene Verkaufsmodelle an. Bilder können entweder einzeln gekauft und per PayPal oder Kreditkarte bezahlt werden. Außerdem kann man so genannte Credits erwerben und damit Bilder beziehen (um die Hälfte des Bar-Preises) oder aber man schließt ein Abonnement ab und kann in dessen Rahmen eine bestimmte Anzahl von Bildern ohne weitere Kosten beziehen.

Preis nach Publikationsgröße

Wer bei Lobster als Kunde wieviel zahlt, hängt davon ab, wieviele Menschen das jeweilige Bild oder Video zu sehen bekommen, sei es in einem Print- oder in einem Onlinemedium. Kunden können die Bilddatenbank von Lobster auf verschiedenste Weise durchkämmen. Man kann nach Suchbegriffen, Orten, Hashtags oder genauen Metadaten suchen. Unter anderem kann man der Suchfunktion auch ein Bild vorgeben und weitere Bilder finden, die einen ähnlichen Stil aufweisen. Der Suchalgorithmus ist laut Egorsheva "voll funktionsfähig, wird aber kontinuierlich verbessert."

Einfaches Mitmachen

Das Beisteuern von Bildern will Lobster Fotografen möglichst einfach machen. Sie können unter zehn verschiedenen Social Networks und Cloud-Diensten auswählen und darin einzelne Ordner für Lobster freigeben. Dabei kann auch unterschieden werden, ob es sich um einen einmaligen Upload handeln soll oder Fotos dauerhaft mit der Lobster-Datenbank synchronisiert werden sollen. Der Fotograf kann auch auswählen, ob Fotos zur sofortigen Freigabe an Interessenten durch Lobster zur Verfügung stehen sollen, oder ob zuvor noch eine Einwilligung des Fotografen eingeholt werden soll. In letzterem Fall muss der Fotograf jedoch innerhalb eines gewissen Zeitfensters auf Anfragen antworten.

Internationales Team

Lobster beschäftige derzeit rund 20 Menschen, meint Mitbegründerin Egorsheva. Das Kernteam werde von 15 Personen gebildet. Das Team sei auf mehrere Länder verteilt. Das Hauptquartier des Start-ups sei in London, dazu "haben wir Leute in Moskau, Tschechien, in den USA und in Wien". Konkrete Deals mit österreichischen Investoren hat Lobster bisher noch nicht abgeschlossen, meint Egorsheva, "aber wir befinden uns intensiv in Verhandlungen und es sieht ganz gut für uns aus".

