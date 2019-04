Pioneers '19 lockt mit Cyborg, Blockchain-Enzyklopädie und künstlichem Fleisch

Künstliches Fleisch

Diskussionen dürfte neben diversen thematischen Ausflügen an die Grenzen des Weltraums auch die Diskussion über die Zukunft von Fleisch als Nahrungsmittel erzeugen. So wird Mark Post von Mosa Meat über den weltweit ersten im Labor gezüchteten Hamburger referieren. Dieser kostetet in der Entwicklung 250.000 Euro und wurde von Google-Co-Gründer Sergey Brin finanziert.

Was die Start-ups betrifft, warten diverse Sessions, in der sich GründerInnen wertvolle Tipps und wohl den einen oder anderen Investor angeln können. Im Vergleich zu den Vorjahren wird der Anteil an Start-ups mit Sitz in Österreich weiter steigen. Waren 2016 nur 18 Prozent der teilnehmenden Start-ups in Österreich zuhause, wuchs dieser Wert auf 34 Prozent im Vorjahr an.

“Es zeigt sich ganz klar, wie rasch sich das österreichische Ökosystem weiterentwickelt. Diesem Trend wollen wir auch bei der Veranstaltung mit einem eigenen Österreich-Schwerpunkt am zweiten Tag Rechnung tragen", erklärt Oliver Csendes, CEO von Pioneers. Er verwies zudem darauf, dass bereits 2017 als auch 2018 ein Start-up mit Hauptsitz in Österreich von der internationalen Jury zum Gewinner gekürt wurde.

Rabatt für futurezone-LeserInnen

Die futurezone ist Medienpartner des Pioneers '19 und wird die zweitägige Veranstaltung medial begleiten. Das vollständige Programm findet sich auf pioneers.io - Tickets gibt es noch bis 21. April zum Early-Bird-Preis von 999 Euro (exkl. Steuern). Für futurezone-LeserInnen gibt es beim Ticketkauf nach Eingabe des Promotional Code "FuturePio" 20 Prozent Rabatt.